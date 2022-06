Tiisaar tähtsast võidust: väga positiivne, et tõime mängu muutuse

Itaalias Roomas toimuval MM-il C-alagruppi kuuluvad Nõlvak ja Tiisaar kohtusid reedeses avamängus mehhiklaste Juan Virgeni - Miguel Sarabiaga ning said 21:12, 24:26, 15:11 võidu.

Kõige rohkem rõõmu valmistas meestele tõsiasi, et tabelisse kirjutati võit ning mängu keskel suudeti taset tõsta ja mõõnast välja tulla. "Mehhiklased üllatasid esimese geimi algusega, hästi aeglaselt tulid," rääkis Tiisaar volley.ee-le vahetult pärast matši. "Esimeses geimis oli nende vastu väga lihtne, aga võib-olla mitte nii väga meie soorituste tõttu. Kui nad oma mängu mängima hakkasid, siis meil läks natuke aega, et oma mängu kohandada. See oli selle mängu kehv koht – kui vastane tuleb nõrgalt peale, siis peaks täiega üle sõitma, aga natuke jäime selle aeglusega kaasa."

Tiisaar tunnustas Nõlvakut, kes suutis mängu käigus servil taset kõvasti parandada. "Kusti tõi täitsa uue agressiivsuse platsile, väga head servi lõi seal. See oli väga positiivne, et mängu jooksul suutsime tuua muutuse," sõnas Tiisaar.

Kohaneda tuli ka väga tugeva tuulega. "Võttis natuke kauem aega kohanemiseks, kui arvasin," tunnistas Nõlvak. "Tänavu me väga tuulega polegi mänginud, aga muidu Eestis Pärnu rannas on tuulega küll mängitud ja seal olen mina tuulega kiiremini kohanenud."

Tegu oli mõnes mõttes kõige tähtsama alagrupimänguga, kuna vastamisi läksid grupi teise ja kolmanda asetusega paarid. Kui laupäeval saadakse võit Maroko paari Mohamed Abicha – Oussama El Azhari üle, siis tagatakse ülisuure tõenäosusega koht play-off'is 32 parema hulgas. Pühapäeval on vaba päev, esmaspäeval katsutakse jõudu maailma tippu kuuluvate hollandlaste Alexander Brouweri – Robert Meeuvseniga.

Tiisaar ja Nõlvak teavad, et ka Abicha ja El Azhari vastu tuleb mängida algusest lõpuni täieliku keskendumisega. "Mingit alahindamist küll ei ole," lubas Nõlvak.

"Selliste vastaste vastu, keda sa ei tea ja kellest oled paberil nii palju üle, võib päris keeruline see algus olla. Vahel teevad võib-olla mingeid asju, mida sa ei oskagi oodata. Aga kui me oma asju teeme, peaksime võitma," usub Tiisaar.