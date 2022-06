Tiisaar ja Nõlvak võitsid MM-il ka teise alagrupimängu

Taas suutsid eestlased soosiku rolliga hakkama saada ja teenisid elu esimesel MM-il teise võidu. Kuna samal ajal peetud kohtumises said hollandlased Alexander Brouwer ja Robert Meeuwsen 2:0 (21:13, 21:15) jagu Mehhiko duost Juan Virgen – Miguel Sarabia, siis on selge, et eestlased on taganud alagrupis vähemalt teise koha ja pääsu 1/16-finaali, vahendab Volley.

Pühapäeval on Tiisaarel ja Nõlvakul puhkepäev, esmaspäeval algusega kell 10.00 mängitakse hollandlastega alagrupi võidu peale.

Kui palju täna tasemelt nõrgemate oponentide vastu enda võimetest kätte saite? "Natuke liigagi palju. Ma läksin liiga suure agressiivsusega peale. Oleks võinud lihtsamaid lahendusi teha. Seal tulid mõned vead sisse," lausus Nõlvak. "Kirjeldad väga hästi," nõustus Tiisaar. "Natuke sellist ülepingutamist oli võib-olla. Oleks saanud võtta mitte lõdvemalt, aga rahulikumalt."

Mehed ootavad juba esmaspäevast kohtumist maailma edetabelis neljandat kohta hoidvate hollandlastega. "Nad on väga kõvad, täitsa maailma tipp-paar, kõrged ja agressiivsed," iseloomustas Nõlvak Brouwerit ja Meeuwseni. "Hollandlastega meile meeldib mängida, mulle väga meeldib, arvan, et saab olema vahva mäng," sõnas Tiisaar.