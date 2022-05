Eestlanna tuli field target laskmise Euroopa meistriks

"Eesti meeskond oli seekordsel tippvõistlusel esindatud vähendatud koosseisus ja kuigi meie tulemused olid konkurentsivõimelised, ei saavutanud me meeskondlikult head positsiooni," ütles meeskonna kapten Martin Rebane. "Samas oli laskuritele kõige suuremaks katsumuseks küngaste nõlvadel kiiresti suunda muutev tugev tuul."

Vedrupüssi kategooria üldarvestuse Euroopa meistriks tuli portugaallane Luis Barreiros 115 punktiga, kuid võistkondlikult võitis hoopis ühtlasemaid tulemusi saavutanud Saksamaa koondis 330 punktiga 450-st. Naiste klassis kuldmedali saanud Heli Jalakal jäi üldarvestuse esikümnesse pääsemiseks puudu viis punkti. Vedrupüssi kategoorias võistlev tartlasest noorlaskur Rene Rebane osales esmakordselt tippvõistlusel ja saavutas üldarvestuses 89 punktiga 15. koha, saavutades kolmandal päeval märkimisväärse tulemuse, 36 punkti 50-st.

Suruõhupüssi kategoorias tuli üldarvestuses Euroopa meistriks Ismael Sobrino Hispaaniast 134 punktiga 150-st, naiste arvestuses tuli võitjaks noor sakslanna Bianca Müller 119 tabamusega. Võistkondlikult tuli esimeseks Hispaania 398 punktiga 450-st. Üldarvestuses maailma tippudega koos lasknud Aivar Öövel tegi 46 punktiga 50-st isikliku päevarekordi, mis oli võistluspäeva paremuselt teine tulemus.

Lõuna-Belgias toimunud Field target laskmise EM-il osales kokku üle saja laskuri 18 riigist. Field target on sportjaht, kus võisteldakse vabas looduses optilise sihikuga õhkrelvadega. Siluettmärgid asuvad laskesportlasest 9-50 meetri kaugusel, kuid tabamisala on vaid 15-40 mm. Märgi tabamiseks peab laskesportlane mõõtma siluettmärgi kauguse ja arvestama ilmaolude mõju (näiteks tuult ja temperatuuri) oma õhkrelva ballistikale.

Spordiala on endaga sidunud kümneid tuhandeid laskesportlasi üle maailma ning Euroopa organisatsiooniga EFTF on liitunud 28 riiki. Rahvusvahelised suurvõistlused toimuvad kahes kategoorias: suruõhupüssid (PCP) ning vedrupüssid (Springer) kaliibriga 4.5 mm, mille võimsus on kuni 16,3 džauli.