Jüri Vips näitas Monaco etapi sprindisõidul viiendat aega

Reedel kvalifikatsioonis neljandat aega näidanud Vips startis laupäeval kuuendalt kohalt. Peale starti tõusis eestlane kohe viiendaks, probleemide tõttu langes liidrikohalt esimesena startinud Jake Hughes. Esikuuikus enam sõidu ajal midagi ei muutunud ning nii sai laupäeval võidu Dennis Hauger (Prema Racing). Teiseks tuli võitja tiimikaaslane Jehan Daruvala ning kolmandaks Marcus Armstrong (Hitech).

SPRINT RACE CLASSIFICATION



Dennis Hauger takes his first Formula 2 win in Monaco#MonacoGP #F2 pic.twitter.com/fs7YkV2cD1