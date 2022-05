E-sportlane Robin Kool: meil on abiks treenerid, analüütikud, psühholoogid

Finaalis alistas Kooli meeskond Faze eelmise aasta võitja Natus Vincere 2:0 ja võitis turniiri esimese rahvusvahelise meeskonnana. Kool rääkis ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", kuidas tema igapäevane alaga tegelemine välja näeb.

"Asi on üsna sügav. Meil on treener, analüütikud – kes analüüsivad vastaseid, enda mängu. Meil on abiks spordipsühholoogid, hästi palju ressursse," loetles Kool.

Kuna tegemist on e-spordiga, siis iga päev saab treenida otse kodunt. "Me harjutame sedasama mängu näiteks kuus-seitse tundi päevas. Analüüsime ennast, teeme vigade parandusi," kirjeldas e-sportlane.

"Loome uusi taktikaid, strateegiaid ning näiteks sellise suurema turniiri jaoks võime minna välismaale kõik kokku. Oleme rahvusvaheline tiim, lendame ühte paika, kohapeal on efektiivsem harjutada. Sest näeme üksteist ja kõik sujub palju paremini."

CS:GO-s edukas olemine vajab mitmesuguseid oskuseid. "See on ka meeskonnamäng. Ükskõik, mis sport on meeskonnamäng – meil on üsna samasugused oskused," lausus ta.

"Meil on vaja tiimikeemiat, kõik peavad olema alati samal lehel. Peame üksteisesse hästi suhtuma. Sihtimine, kommunikatsioon, mängupõhised teadmised, kiire reageerimine, otsuste tegemine ja nii edasi."

Kuna tegemist on ikkagi arvutimänguga, siis e-sportlaste füüsis ei pea olema samal tasemel, mis ülejäänud sportlastel. "Eks ta võib niimoodi olla küll. See on iga inimese enda otsustada. Võib-olla mõni inimene teeb rohkem trenni, mõni vähem – kuidas end ise paremini tunneb," lausus Kool.

Kaugemaid tulevikuplaane ta teinud ei ole. "Võtan samm-sammult. Olen veel üsna noor ja olen alaga tegelenud viis aastat. Ma olen praegu 22-aastane ja juba gümnaasiumieas alustasin. Minu tiimikaaslane, kes minuga võitis, on 32-aastane. Iga on samasugune nagu spordis – see kestab ikkagi."