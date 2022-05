Tšehhi astus sammu veerandfinaali suunas, Slovakkiale vajalik võit

Tšehhi sai jagu Norrast 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) ja võttis tabelis sisse kolmanda positsiooni. Kaks väravat ja resultatiivne sööt läks kirja David Pastrnakile, värava ja sööduga panustas David Krejci.

B-grupis on edasipääs tagatud Soomel (kuuest mängust 16 punkti) ja Rootsil (viiest 12), aga viie vooru järel kümne punktiga jätkavatel Tšehhil ja USA-l on ka päris kindel seis.

A-grupis oli Slovakkia koondis üle Itaaliast 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Kahele väravale andsid tulemusliku söödu kapten Tomas Tatar ja Juraj Slafkovsky.

Võidust hoolimata on Slovakkia seis A-grupis keeruline, sest viie vooruga on kogutud üheksa punkti nagu ka Taanil, kel on parem väravatevahe, mis annab neile neljanda positsiooni. Arvatavasti kujuneb otsustavaks kujuneb kahe koondise omavaheline kohtumine viimases voorus.

A-grupist on kohe veerandfinaalis taganud Šveits (viiest 15) ja Saksamaa (viiest 12), enam-vähem turvaline seis on ka Kanadal (viiest 12).