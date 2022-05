Rootsi alistas karistusvisetega Soome

Avakolmandiku keskel läks Rootsi kohtumist juhtima, kui värava viskas Adam Larsson. Teise kolmandiku alguses viigistas seisu Mikko Lehtoneni ning kaks minutit hiljem viis Sami Vataneni tabamus Soome juhtima. Viimase kolmandiku alguses tekkis tabloole taas viigiseis, kui Rootsi kasuks viskas värava Joel Kellman.

Kuna normaal- ega lisaajal rohkem väravaid ei visatud, selgitati võitja karistusvisete abil. Karistusvisked võitis Rootsi 1:0, otsustava viske saatis väravasse Emil Bemström.

Rootsi on võitnud kõik neli seni mängitud kohtumist ning on B-grupis esimesel kohal. Soomel on kirjas kolm võitu ja üks kaotus ning on Rootsi järel teisel kohal.

Samaaegselt toimunud A-grupi kohtumises sai Šveits 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) jagu Slovakkiast. Võitjate väravad viskasid Denis Malgin, Dominik Egli, Timo Meier, Nico Hischier ja Fabrice Herzog. Slovakkia tabamuste eest hoolitsesid Milos Roman, Juraj Slafkovsky ja Samuel Takac.

Täiseduga jätkav Šveits on A-grupi liider, Slovakkia sai ühe võidu kõrvale kolmanda kaotuse ning paikneb kuuendal kohal.

Enne mängu:

Jäähoki ajaloos on nende kahe naaberriigi omavahelised kohtumised pakkunud publikule hulga mälestusväärseid mänge. MM-il mängiti viimati juba viis aastat tagasi ja siis võitis poolfinaalis Rootsi.

Nii Soome kui Rootsi on seni võitnud kõik kolm kohtumist ning B-grupi tabelis ollakse kindlalt tipus. Väravatega on esimesel kohal Rootsi.

Samal ajal Soome ja Rootsi kohtumisega peetakse ka A-grupi mäng Šveitsi ja Slovakkia vahel.