Jäähoki MM: USA alistas lisaaja väravast Rootsi

Rootsi läks kaks ja pool minutit pärast kohtumise algust juhtima, kui Oskari Langi antud söödu realiseeris Rasmus Dahlin. Viis minutit hiljem viigistas seisu Adam Gaudettei tabamus ning teise kolmandiku keskel läks USA Nate Schmidti väravast juhtima. Viimasel kolmandikul viskas viigivärava Carl Grundstrom.

Kuna normaalajal rohkem väravaid ei visatud, läks kohtumine lisaajale, kus 11 sekundit enne lisaaja lõppu viskas USA võiduvärava Adam Gaudette.

Rootsi sai viiest seni peetud kohtumisest esimese kaotuse ning on B-grupis nelja võidu ja ühe kaotusega Soome järel teisel real. USA-l on samuti neli võitu ja üks kaotus ning paikneb kolmandal kohal.

Samal ajal toimunud A-grupi kohtumises teenis kolmanda võidu Taani, kes sai 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) jagu Prantsusmaast. Taani väravate eesti hoolitsesid Peter Regin, Joachim Blichfeld ja Julian Jakobsen. Taani on kolme võidu ja kahe kaotusega grupis neljandal ehk viimasel veerandfinaali viival kohal, Prantsusmaal on kirjas kaks võitu ja kolm kaotust ning paikneb kuuendal kohal.

Enne mängu:

Rootsi on B-grupis võitnud kõik senised neli kohtumist, viimati saadi karistusvisetes jagu olümpiavõitja Soomest. USA-l on neljast mängust kirjas kolm võitu, seni on vaid Soome neist jagu saanud.

Viimati mängisid Rootsi ja USA MM-il neli aastat tagasi ja siis jäi Rootsi peale koguni 6:0. Aasta varem oli USA saanud 4:3 võidu.