Hiilgav soolovärav tõstis Milani 11 aasta järel taas tiitli lävele

Väravateta lõppenud avapoolaja järel viis kodumeeskonna 56. minutil juhtima Rafael Leao, kes jooksis võitluses palli nimel üle Atalanta poolkaitsja Teun Koopmeinersi ning saatis seejärel palli külaliste väravavahi Juan Musso jalge vahelt läbi.

Milanile kindlustas tähtsad kolm punkti aga tõeline iluvärav, kui 75. minutil sai vasakkaitsja Theo Hernandez oma karistusala joonel palli, vedas selle hiilgava soolojooksuga üksi Atalanta karistusalasse ja saatis madala löögi Musso selja taha.

Milan on 37 mänguga kogunud 83 punkti, ühe mängu vähem pidanud linnarivaalil Interil on koos 78 punkti. Kui Inter peaks pühapäeval Cagliarit võitma, piisab Milanile viimases voorus ikkagi viigist, sest Itaalias loetakse punktide järel omavaheliste mängude tulemusi ning Milanil on all 3:1 võit ja 1:1 viik.

Viimati tuli AC Milan Itaalia jalgpallimeistriks hooajal 2010/11, sellele järgnes Torino Juventuse üheksa meistritiitlit. Mullu kevadel krooniti võitjaks Inter ning Milan sai nende järel teise koha.