Teist korda ootamatu reha otsa astunud Napoli langes tiitlikonkurentsist

Dries Mertensi värav vahetult enne poolajavilet viis külalismeeskonna vaheajale eduseisus ja hooaja lõpus Torontosse lahkuv Lorenzo Insigne tõi 53. minutil tabloole 2:0.

Mängu lõpp kuulus aga suurepärase tagasituleku teinud Empolile: esmalt vähendas Liam Henderson 80. minutil kodumeeskonna kaotusseisu minimaalseks, kolm minutit hiljem viigistas Andrea Pinamonti ning sama mees vormistas 87. minutil Empolile kolm punkti.

Firenze lähistel asuva Empoli meeskond võidutses kõrgliigas viimati 12. detsembril, kui võõrsil saadi jagu just Napolist. Sellele järgnes 16 võiduta mängu, pühapäevase tulemusega kindlustati Spezia ees oma 14. kohta.

Kolmest viimasest mängust vaid ühe punkti teeninud Napoli jaoks on tiitliheitlus aga ilmselt lõppenud: liidril Interil on 72 ja AC Milanil 71 punkti, ühe mängu enam pidanud Napolil on 34 matšiga koos 67 silma.