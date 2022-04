Madridi Real võib laupäeval kindlustada Hispaania meistritiitli

Et teisel kohal olev Sevilla viigistas reedel 1:1 väljalangemise vastu võitleva Cadiziga, minetas Lõuna-Hispaania meeskond võimaluse tiitli nimel heidelda.

Matemaatiliselt on võimalus veel 63 punkti kogunud ja 33 mängu pidanud Barcelonal, ent 78 punkti peal olev Real saab tiitli kindlustada laupäeval Eesti aja järgi kell 17.15 algavas kodumatšis Espanyoli vastu. Meistriks tulemiseks piisab neile viigist.

Hispaania jalgpalliliit RFEF teatas laupäeval, et organisatsiooni president Luis Rubiales on õhtul Santiago Bernabeul mängu vaatamas ning kui Real tiitli kindlustab, annab neile samas ka trofee üle. Madridi meeskond on Hispaania meistriks kroonitud kahel viimasel hooajal: 2020. aasta kevadel edestas Real Barcelonat viie punktiga, mullu oli Atletico edu Reali ees kaks punkti.