Klavan lõpetas oma perioodi Soomes meistritiitliga

Varasemalt ei olnud naiskonnal meistriliigast ühtegi medalit. Uue peatreeneri tulemisega saadi põhiturniirilt teine koht, järgnes edukas play-off seeria.

"Iga mängija võib vaadata peeglisse ja olla uhke enda üle, üheskoos me tegime klubi ajalugu," sõnas Klavan. "Poolfinaalseerias tegi naiskond uskumatu töö ja võitsime 3:1 Eräviikingit. Kõik finaalmängud olid väga pingelised ja naiskond tegi meeletut kaitsetööd valitseva meistri vastu. TPS läks finaalseeriat 2:0 juhtima, aga siis tuli mängu PSS-i kogemus, kes läks omakorda 3:2 ette."

"Kuues finaalmäng näitas, kui tugev ja ühtne me oleme võistkonnana ja uskusime mängu lõpuni, et oleme võimelised välja tulema raskest olukorrast. PSS juhtis ja meie tegime imelise tagasituleku ning võitsime mängu lisaajal. Seitsmendaks mänguks meie naiskonnal pingeid peal ei olnud, sest me olime oma eesmärgi saavutanud ja me läksime mängimist nautima. Me veel siiamaani ei suuda seda uskuda, et see kõik juhtus päriselt, aga me väärisime seda, sest selle nimel on tehtud tööd kogu hooaja jooksul," lisas Klavan.

Klavan on vastu võtnud otsuse, et see hooaeg jäi talle Soomes viimaseks. "On olnud vaimselt raske, aga ka samas väga õpetlik kogemus. Saan olla enda üle uhke, sest ma võtan Soomest kaasa meistritiitli, 2018/19 hooaja pronksi (Koovega) ja 2022. aasta hõbemedali Soome karikavõistluselt," sõnas Klavan.