Snuukritähel ei lubatud MM-il Ukrainale toetust avaldada

30-aastane Lisowski on vanaisa kaudu Ukraina päritolu ning soovis lipu kandmisega Ukrainale toetust avaldada.

"Üritasin seda siin kanda, aga korraldajad ütlesid mulle, et ma ei tohi seda teha, kuna ma pole ukrainlane. Minus on Ukraina verd, aga sellest ei piisanud, seega nad käskisid mul lipu vestilt maha võtta," rääkis Lisowski BBC-le. "See on miski, mis on mulle väga südamelähedane. Minu vanaisa on ukrainlane, minu isa on seal käinud. See on äärmiselt kurb, mis seal praegu toimub."

World Snooker Tour avaldas pärast vahejuhtumit pressiteate, milles rõhutati neutraalsuse põhimõtteid. "Rahvusvahelise spordialana oleme alati järginud poliitilise neutraalsuse põhimõtet. Sel põhjusel ei luba me oma MM-il teha poliitilisi avaldusi. Oleme kindlalt vastu mis tahes suveräänse riigi ründamisele ja igasugusele vägivallale. Meie mõtted ja palved on koos inimestega, kes kannatavad praeguse Ukraina konflikti tõttu."

Maailma edetabelis 14. real paiknev Lisowski läheb teises ringis vastamisi austraallase Neil Robertsoniga ning võidu korral lubas Lisowski Ukraina lippu areenil lehvitada.