Põlvevigastusest taastunud Lirisman: tunnen, et mul on, mida näidata

Mida pakuti, selle karate Eesti meistrivõistluste kõige nimekam sportlane Li Lirisman ka vastu võttis. Kui viimasel hetkel selgus, et tema põhikaalus kuni 55 kiloste naiste seas tema ainus vastane tataamile ei tule, astus Lirisman raskemate 68 kiloste naiste vastu ja võttis sellest kaalukategooriast maksimumi.

"Hoopis teine distants ja ka tehnika ning ka kiirus hoopis teistsugune ja siis on vaja kohe kiiresti siis aru saada, et milline taktika sobib rohkem. Muidu see on väga hea kogemus ja ma sain teha siis kaks matši täna. Üldiselt mul on hea tunne, kuid võiks olla veel parem," rääkis varasem juunioride maailma- ja Euroopa meister.

Eelmisel kuul 24-aastaseks saanud Li Lirisman rabeleb kolmel töökohal, et leib oleks laual ja saaks kõrgel tasemel treenida. Ta on noorte karatetreener, ühes klubis fitnessi treener ja tegutseb hommikuti ühe hotelli buffees abistajana. "Mul on kolm töökohta ja samas pean ma kaks korda päevas trenni tegema. Mõnikord on mul selline tunne, et olen väsinud, aga saan aru, et tuleb palju tööd teha."

Lirisman on taastunud eelmisel suvel tehtud põlveoperatsioonist. Jaanuaris sai ta Pariisi Openil viienda koha ja tal on jätkuvalt kõrge motivatsioon, et jõuda tiitlivõistlustel pjedestaalile ka täiskasvanute konkurentsis. "Mul on isu olla veel täiskasvanute seas ja teha seda professionaalselt. Ma tahan veel ja ma tunnen, et mul on, mida näidata," lisas Lirisman.

Nüüd ootavad Lirismani ees juba hooaja kõvemad jõuproovid, maailmakarika etapid Portugalis ja Marakos ning mai lõpus Türgis toimuvad Euroopa meistrivõistlused.