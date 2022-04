Ukraina laskesuusataja: Simon ja Martin Fourcade, minge põrgusse!

Prantsusmaa laskesuusatamise juunioride koondise treenerina töötav Simon Fourcade sai veebruari lõpus hakkama kummalise teoga, kui otsustas juunioride MM-il maha võetud Venemaa lipu asendada uue, Prantsusmaa lipu tükkidest tehtud lipuga.

Venemaa väljaandele Match TV antud intervjuus tunnistas Fourcade, et ei kartnud oma teo eest karistada saada ning usub, et Venemaa sportlased peaksid saama rahvusvahelistel võistlusel osaleda.

"Kui oleks tulnud karistus, siis oleks ainult mina saanud karistada, sest see oli minu otsus. Ma ei kartnud, et tervet meie meeskonda karistatakse. See, mis ma tegin polnud mitte poliitiline, vaid inimlik tegu. Kaks-kolm päeva hiljem otsustati Venemaa sportlased võistlustelt eemaldada. Ma nägin kuidas sportlased nutsid. Nad on alles teismelised ja neile öeldakse, et nad ei saa võistelda põhjusel, milles nad pole süüdi," rääkis Fourcade.

Prantslase intervjuud kritiseeris teravalt Ukraina laskesuusataja Dmõtro Pidrutšnõi. "Martin ja Simon, minge põrgusse! Ma loodan, et teie lapsed ei pea kunagi tundma seda valu, mida praegu tunnevad Ukraina lapsed. Nad on sunnitud kodust lahkuma, kuulnud järjepidevat pommitamist, näinud kuidas nende emasid vägistatakse ja sugulasi tapetakse. Mul on sügavalt kahju, et andsin Martinile oma hääle, kui ta kandideeris rahvusvahelise laskesuusatamise liidu sportlaste komisjoni."

"Kuidas te saate öelda, et sport ja poliitika ei käi kokku kui Venemaa sportlased lähevad sõda toetavatele avaldustele ja kannavad Z-tähte oma riietel? Riigid on alati sporti propagandistlikel eesmärkidel ära kasutanud. Sõja algusest alates on ainult üks Venemaa sportlane mulle kirjutanud, et tal on oma riigi tegevuse pärast häbi. Ülejäänud Venemaa ja Valgevene sportlaste vaikus on mulle mõista andnud, et nemad toetavad sõda. Mul ei ole kahju, et nad ei saa enam rahvusvahelistel võistlustel osaleda," kirjutas Pidrutšnõi Instagramis.

Pidrutšnõi on üks paljudest Ukraina sportlastest, kes on liitunud Ukraina relvajõududega. Märtsi alguses avaldas ta, et teenib oma kodulinnas Ternopilis Ukraina rahvuskaardis.