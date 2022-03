Ultratriatleet Ratasepp võtab ette uue hullumeelse väljakutse

Ultratriatleet Rait Ratasepp teatas Facebookis, et on välja valinud järgmise väljakutse ning vähem kui kahe nädala pärast paneb ta ennast Hispaanias esmakordselt proovile 24-tunni jooksus.

"Kuigi olen sotsiaalmeediast mõnda aega eemal olnud, ei tähenda see seda, et ma oma jalad seinale panin. Taastumine 60-kordsest ultratriatlonist on kulgenud sarnaselt 40-kordsele - s.t. füüsis taastub kiiresti, kuid vaimne pool võtab palju aega ning kestab ka praegugi," kirjutas Ratasepp, kes detsembris lõpetas Fuerteventura saarel 60-kordse ultratriatloni.

"Nagu talvel kombeks, keskendusin ka seekord jooksuvõimekuse arendamisele. Sellel aastal olen jooksnud juba üle 2000 km. Pühapäevaga sain ühele poole 2 x 6 nädalat kestnud treeningtsükliga," kirjutas ta.

Ta lisas, et vahepeal tuli tal võidelda ka külmetuse ja koroonaviirusega. "Kuigi tuli rinda pista mitme külmetusega ning läbi põdeda ka koroonaviirus, võin treeningutega rahule jääda, sest keha talub koormust ja kiirust päris hästi. Nimelt eelmisel nädalal sai tehtud kolm kiirusvõimekust arendavat trenni ning üks 69 km pikkune jooksupäev. Kokku sai eelmine nädal joostud 300 km," kirjutas Ratasepp.

24-tunni jooksuks valmistuv eestlane pole sellises formaadis kunagi enne võistelnud. Eelmise aasta lõpus läbis ta 60 päeva järjest iga päev 3,8 km vees, 180 km rattal ja 42,2 km joostes. Finišisirgeks oli Ratasepal seljatatud 228 km vees, 10 800 km rattarajal ja 2532 km jooksutrassil.