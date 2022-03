Kanada jalgpallikoondis jõudis 36-aastase pausi järel MM-finaalturniirile

Kanada kasuks lõid Torontos peetud kohtumises väravad Cyle Larin (13. minutil), Tajon Buchanan (44.), Junior Hoilett (83.) ja Adrian Mariappa (88. minutil omavärav).

Esimest korda pääses Kanada finaalturniirile 1986. aastal Mehhikos, aga kaotas siis kõik kolm kohtumist ega löönud ainsatki väravat.

Kanada võinuks koha novembris-detsembris toimuval turniiril tagada juba kolm päeva varem, aga võõrsil kaotati Costa Ricale 0:1. Peatreener John Herdman leidis, et kodupubliku ees oligi parem pääset teenida.

"Ma olen nii rahul, et me ei võitnud Costa Ricas," sõnas Herdman pärast võidumatši. "Nii see pidi minema. Ma tean, miks jalgpallijumalad ei lubanud meil skoori teha - see pidi juhtuma täna. Me jõudsime MM-finaalturniirile ja oleme õige jalgpalliriik."

"Ma arvan, et riik ei uskunud meisse kunagi, kuna me polnud neile selleks mingit alust andnud. Nüüd nad usuvad. See on aeg asuda igaühel jalgpalli taha ja ühineda, sest me võime olla võimas jõud."

Ülejäänud CONCACAF-i tsoonist kvalifitseerujad pole veel selged, kuigi pühapäeval teenisid võidu kõik taotlejad. Kõige võimsama võidu sai USA, kes oli kodus üle Panamast 5:1 (17. pen, 45+4. pen, 65. Christian Pulisic, 23. Paul Arriola, 27. Jesus Ferreira - 86. Anibal Godoy).

Mehhiko koondis alistas võõrsil Hondurase 1:0 (70. Edson Alvarez) ja Costa Rica oli samuti võõrsil üle El Salvadorist 2:1 (30. Anthony Contreras, 45+1. Joel Campbell - 31. Cristian Gil).

Enne viimast vooru on Kanadal 28, USA-l ja Mehhikol 25 ning Costa Rical 22 punkti. Otse pääsevad finaalturniirile kolm paremat, neljas peab pidama maailmajagudevahelise play-off'i Okeaanis tsooni võitjaga.

Kolmapäeval kohtuvad viimases voorus Panama - Kanada, Jamaika - Honduras, Mehhiko - El Salvador ja ehk keskseimas mängus Costa Rica - USA.