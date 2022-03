Mehhiko ja USA kindlustasid koha MM-finaalturniiril

Viimasel mängupäeval teadis USA enne mängu Costa Rica vastu, et võit, viik või vähem kui kuueväravaline kaotus viiks nad Kataris toimuvale MM-finaalturniirile ja 0:2 kaotusega heastatigi nelja aasta tagune viga. Costa Rica väravad lõid Juan Pablo Vargas ja Anthony Contreras.

"On hiilgav, mida see grupp mängijaid on viimase seitsme kuu jooksul teha suutnud," rääkis USA peatreener Gregg Berhalter pärast kohtumist. "Oleme näinud meeskond tõeliselt kasvamas ja see on suur saavutus. Ootame väga finaalturniiri."

Mehhiko alistas Uriel Antuna ja Raul Jimeneze esimese poolaja väravatest 2:0 El Salvadori. Kanada kaotas 0:1 Panamale, ent lõpetas ikkagi valiktsooni võitjana. USA, Mehhiko ja Kanada korraldavad ühiselt 2026. aasta MM-finaalturniiri.

Kanada kogus Põhja- ja Kesk-Ameerika tsooni võitjana 28 punkti, sama palju teenis 14 mänguga ka Mehhiko. USA ja Costa Rica saldoks jäi 25 silma, Kesk-Ameerika riik jätkab võitlust MM-pileti nimel play-off'is, kus tuleb alistada Uus-Meremaa.

Tsooni parima väravakütina jäi kanadalase Cyle Larini arvele kuus tabamust, tema koondisekaaslane Jonathan David lõi sarnaselt ameeriklasele Christian Pulisicile viis väravat.