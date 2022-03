Petrõkina: iga hüppega hakkasin rohkem närveerima

Iluuisutamise MM-il Montpellier's saavutas Niina Petrõkina naiste üksiksõidus 16. koha (176,60 punkti). Uisutaja tunnistas ERR-ile antud intervjuus, et liigse närveerimise tõttu tegi ta vigu ja kaotas väärtuslikke punkte.

Petrõkina kava algas hästi ja hüpped õnnestusid, kuid siis eksis ta ühel Rittbergeri hüppel ja kukkus hiljem sammude seerias suhteliselt süütust olukorrast.

"Algus oli hea. Lausa nii hea, et trennides pole ma nii häid hüppeid teinud. Ma väga nautisin oma esituse algust, aga iga hüppega hakkasin rohkem närveerima. Ma ei tea miks, sest tavaliselt on nii, et alguses olen närvis, aga sõiduga rahunen maha ja rohkem sellele ei mõtle. Seekord läks vastupidi," rääkis Petrõkina.

"Viimase kahe hüppe ajal olin juba väsinud ja sõitsin muusikast natukene kiiremini. Lõpus kukkusin ka, see oli tegelikult väga naljakas," lisas Petrõkina

Hooajale paneb Petrõkina punkti aprillis Tallinnas toimuvatel juuniorite maailmameistrivõistlustel. "Mul on veel ees juuniorite MM ja ma tunnen, et enne kodust võistlust olen saanud palju kogemusi. Tore, et ka mitmed konkurendid tulevad Tallinnasse."

Juuniorite MM toimub 13.-17. aprillini Tallinnas, Tondiraba jäähallis.