Sappinen lugemata väravast: paradiisist põrgusse väga kiirelt

"Minu jaoks elus esimest korda, kui selline asi juhtub - paradiisist põrgusse väga kiirelt. See teeb väga haigelt, aga tuleb kiirelt ära unustada," lausus Sappinen ERR-ile. "Meil on teine mäng ees, kus on võimalik lüüa legaalne värav ja meeskonnal edasi minna."

Kohtumist tervikuna hindas ta järgnevalt: "Mingil perioodil tundus, et saime mängu täitsa enda kätte. Tundus, et mäng lõppes meie jaoks võib-olla liiga vara ära. Esmapilgul tundub, et samasuguse emotsiooni ja tuhhiga võinuks juba alguses mängida."

Sappineni periood Poola kõrgliigas pole eestlase jaoks eriti hästi alanud. "Täna [eile - ERR] sain mängida seal positsioonil, kus olen harjunud," võrdles ta. "Tundsin minut-minuti haaval end väljakul paremini."