Ukrainlased saavad Tartu Maratoni üritustel tasuta osaleda

Klubi Tartu Maratoni korraldusmeeskond on otsustanud, et sel hooajal on Klassiku sarjas osalemine ukrainlastele tasuta.

Klubi Tartu Maratoni ürituste peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on korraldusmeeskonna ühine soov aidata Ukrainast sõja eest põgenevaid inimesi. "Leiame, et praegusel ajal on tervislik eluviis ehk aktiivne värskes õhus liigutamine üks võtmetähtsusega asju, mida enda füüsilise ja vaimse tervise jaoks teha saab. On ju teada, et keerulistel aegadel tuleb tagasi tulla põhitõdede juurde ja nendeks on piisav uni, toit ning regulaarne liikumine. Oleme MTÜ ja paraku ei ole meil võimalik teha suuri annetusi, kuid tunneme, et tahame aidata ja asi, mida me teha saame, on võimaldada ukrainlastele tasuta osalemine meie üritustel," selgitas Kelk.

Klassiku sarja kuulub aasta jooksul viis üritust, millest üks osavõistlus ehk 48. Tartu Maraton on juba toimunud. Järgmised sarjas on: 40. Tartu Maastikumaraton (8. mai), Tartu Rattaralli (29. mai), Tartu Rattamaraton (18. september) ning Tartu Linnamaraton (1. oktoober). Kavas on ka lasteüritused, mis toimuvad päev enne põhiüritusi.

Kõikidel eelmainitud üritustel saavad Ukrainast pärit täiskasvanud ja lapsed tasuta osaleda. Selleks tuleb registreerides märkida riigiks Ukraina ning stardimaterjale välja võtma minnes esitada isikut tõendav dokument.

Spordisõbrad, kes soovivad omalt poolt ukrainlasi aidata, on võimalik osa võtta rahvusvahelise suusamaratonide liidu Worldloppeti heategevuslikust üritusest Ukraine Charity Loppet. Osaleda saavad inimesed üle kogu maailma, valides endale sobiva spordiala ning distantsi.

Virtuaalne Loppet algas 10. märtsil ja esimese nädalaga osales 340 inimest ning kokku koguti pea 9000 eurot. Kogutud raha annetatakse täies ulatuses Ukraina Punasele Ristile. Heategevuslikul üritusel saavad kõik soovijad kaasa lüüa 30. aprillini. Ürituse kohta on rohkem võimalik lugeda siin.