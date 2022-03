TalTech Spordiklubi lauatennise meeskond teeb ajalugu ning osaleb eurosarjas

Europe Trophy nime kandvas sarjas tuleb esimeses voorus üliõpilasmeeskonnal mängida kahe Soome klubi ning ühe klubi vastu Gröönimaalt ning Lätist. Mängud tõotavad tulla pingelised, sest viiest meeskonnast pääseb 22.–24. juulil toimuvale Grand Finaali ainult kaks parimat tiimi.

TalTechi võistkonda kuuluvad Soome meistrivõistluste hõbe Samuli Soine, lätlane Arturs Reinholds, ja eestlased Stanislav Strogov, Artjom Hiisku ning Märt Kurvet. Klubi mängijaid treenib Saksamaal regionaalliigas mängiv Eesti koondise peatreener Vallot Vainula.

"Eurosarjas osalemine on suur samm nii meie klubile kui ka Eesti lauatennisele kõrgemale tasemele jõudmiseks. Võtsime selle teekonna ette selleks, et pakkuda meie mängijatele kõrgema tasemega mänge ning viia meie klubi ka Euroopa lauatennise kaardile," rääkis TalTech Spordiklubi manager Sirli Roosve. "Taotlesime korraldusõigust Eestisse, et tuua kõrgetasemelised mängud Eesti lauatennise publikule lähemale ja selleks, et pakkuda ülikooli liikmeskonnale vahelduseks korvpalli ja võrkpalli kõrvale, põnevaid lauatennise lahinguid," lisas Roosve.

Võistlus toimub 23.–24. aprillil TalTech spordihoones.