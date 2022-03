Noored Eesti sõudjad näitasid MM-il kõrget klassi

Viljandil oli põhjust oma noori sportlasi meeles pidada, kui veebruari lõpus toimunud sisesõudmise maailmameistrivõistlustel tõi kodulinnale kuldmedali Doris Meinbek. Kuni 19-aastaste vanuseklassis võitis Meinbek MM-tiitli 2000 meetri distantsil, kus edestas lähimat konkurenti pea kolme sekundiga. Sõudmisega on neiu tegelenud kuus aastat.

"Enne on ikka see tunne, et võib-olla nii suurt närvi ei teki. Aga kui sa ikkagi istud ergomeetri peal ja tead, mis võistlustel sa osaled ja näed enda ees, et see start läheb, siis see värin on ikka kõige õigem värin," rääkis Meinbek.

Päev varem oli Meinbek 500 meetri distantsil välja sõitnud teise koha, ehkki algselt tundis ta ennast isegi võitjana. Mõned tunnid pärast võistluse lõppu selgus aga, et kõige kiirem oli tegelikult 14-aastane Zimbabwe tüdruk. Tulemused viibisid, kuna Zimbabwe võistlust segas elektrikatkestus. Videote abil suudeti tõestada, et eestlannale ei kuulu mitte kuldmedal, vaid hõbemedal.

"Mõlemad sõidud olid minu poolt maksimaalsed. Ma andsin ikkagi kõik. Aga minu lemmikdistants on ikkagi kaks kilomeetrit, olen pigem pikamaa sõudja," tõdes Meinbek.

Virtuaalne sisesõudmise MM on kahtlemata omapärane võistlus. Ühes klassis kaasa tegevatele sportlastele antakse start samal ajal. Tekib küsimus, kuidas tagatakse kõigile võrdsed tingimused?

"Hollandis on kusagil mingis kontoris üks suur server püsti. Ülejäänud masinad üle kogu maailma on ühendatud selle programmiga. Kõik saavad samal ajal käsklused oma ekraani peal. Üks arvuti haldab kõiki neid masinaid, mis üle maailma on järgi pandud," rääkis Meinbeki treener Robert Jürimaa.

"Ekraan peab olema enne võistlust kõige uuema tarkvaraga uuendatud. See süsteem siis kohe saabki aru, et masin on ise õige, et sul ei ole kuidagi modifitseeritud või midagi tehtud. Ühesõnaga, seal sees on niisugused sensorid, mis tunnetavad tõmbetugevust ja ega ei ole küll mingit võimalust, kuidas petta," lisas Jürimaa.

Jürimaa tunnistab, et sisesõudmise MM-il oli klubi eesmärk võita kuldmedal. Viljandi sõudjate esiletõus ülemaailmsetel ergomeetrivõistlustel algas mõne aasta eest Leo Muiste vägitegudega. Nüüd on lisandunud ka nooremad tegijad. Alla 19-aastaste noormeeste 2000 meetri distantsil tuli MM-il teiseks Rainer Oras, kes on sõudmisega tegelenud kaheksa aastat.

"Võib-olla on seda imelik öelda, aga väga monotoonne sõit oli. Ma võtsin oma keskmise, mida ma tahtsin hoida. Juba stardist läksin oma 500 meetri keskmisega ja läksin sellega lõpuni. Viimased 500 meetrit oli veel minna ja siis nägin, kuidas tõusin seitsmendalt kohalt teisele. Ilmselt kõik hakkasid siis ära väsima ja ma lihtsalt läksin oma kiirusega edasi ja niimoodi ma sinna teisele kohale jõudsin," meenutas Oras.

Sportlased tunnistavad, et klassikaline ja sisesõudmine erinevad teineteisest suurel määral. Suvel osalevad medalistid aga ka veel toimuvatel võistlustel. Näiteks Oras lööb kaasa uues ja põnevas kaheksapaadi-projektis, kuhu kaasatakse sõudjaid erinevatest Eesti klubidest.