Tartu üllatas võõrsil liiga liidrit Riia VEF-i

Paf Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniir on jõudmas lõpusirgele. Liigatabelis üheksandal kohal olev Tartu Ülikool Maks & Moorits läks võõrsil vastamisi liiga liidri Riia VEF-iga ning teenis 93:86 võidu.

Tartu jaoks algas kohtumine positiivselt, sest esimese kaheksa punkti eest hoolitses klubi värskeim täiendus Oleksandr Kovliar. Korraks sai VEF kolme punktiga ette, ent Tartu tegi 8:0 spurdi, mis nad taas juhtima viis. Esimese veerandaja võitis Tartu 27:21.

Teisel veerandajal suutsid tartlased liidermeeskonna pea igas elemendis üle mängida ja suurendasid eduseisu veelgi. Innukalt tegutsenud Tartu meeskond juhtis poolajaks 55:41.

Mängu teisel poolajal hakkas VEF kaitses intensiivsemalt mängima ja see tõi ka edu. Mõni minut enne kolmanda veerandi lõppu alustas VEF 9:0 spurti, millega jõuti kuue punkti kaugusele. Viimasele veerandajale läks Tartu 69:63 eduseisus.

Mängu kõige ärevamad hetked oli neli-viis minutit enne lõppu, kui VEF jõudis Tartust punkti kaugusele, 74:73. Tartu vastas 5:0 spurdiga ja vähendas survet. Otsustavatel hetkedel tabasid kahel järjestikuse rünnaku lõpusekunditel tartlaste kaugvisked ja sellega hoiti VEF ohjes. Kokkuvõttes võitis Tartu kohtumise 93:86.

Tartu resultatiivseim oli Braxton Huggins 18 punktiga, Oleksandr Kovliari arvele jäi 16 punkti ja viis lauapalli ning Emmanuel Wembi tõi 15 punkti, haaras seitse lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Kaotajate parimana viskas Alexander Madsen 21 punkti ja võttis viis lauapalli.

Tartu peatreener Nikolajs Mazursi sõnul kasutati oma võimalused ära. "Mängisime energiliselt, liigutasime palli ja kasutasime oma viskekohad ära. Kaitses andsime head pallisurvet ja vaheldumisi maa-ala mängides ei saanud nad oma rünnakut toimima. Suur tänu fännidele, kes Riiga olid meeskonnale kaasa elama sõitnud," sõnas Mazurs.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on Eesti-Läti liiga tabelis kirjas 10 võitu ja 14 kaotust, millega asutakse üheksandal tabelireal ehk play-offi joone all. Riia VEF-ile oli see kolmas kaotus 23 võidu kõrval.

Tartu peab oma järgmise mängu kodus, kui teisipäeval, 22. märtsil tuleb külla Valmiera GLASS VIA meeskond. Kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones kell 19.00.