Tartu korvpallimeeskonnaga liitus 19-aastane ukrainlane

190 cm pikkune Kovliar kogus Himiku eest selle hooaja 28 mänguga keskmiselt 7,3 punkti, 1,6 lauapalli, 3,3 resultatiivset söötu ja 0,8 vaheltlõiget. 4. veebruaril püstitas Kovliar Ukraina liigas isikliku punktirekordi, kui viskas Tšerkassõ meeskonna vastu 20 punkti.

Klubi korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul haarati võimalusest noort ukrainlast aidata. "Otseselt me ei olnud enam täiendava mängija otsingutel, aga kui tekkis võimalus kuidagigi praeguses olukorras reaalselt abiks olla, siis haarasime sellest kinni ja tervitame Oleksandrit hea meelega oma meeskonnas. Tegemist on noore mängumehega, kes sobib meie kontseptsiooniga väga hästi. Võtsin ühendust paari toetajaga, kes mõttega väga kiiresti kaasa tulid ja suured tänud neile selle eest. Loodame, et Oleksandr ja tema pere tunneb ennast Tartus nii koduselt kui võimalik ja kõige selle juures saab ta ka oma korvpallurikarjääri jätkata," sõnas Talts.

Kuigi ametlik üleminekuaken on juba kinni, siis vastavalt Eesti korvpalliliidu otsusele on meistriliiga meeskondadel võimalik veel lisada üks Ukraina mängija, keda ei käsitleta kui välismängijat. Kovliar tuli Tartusse koos inglise keele õpetajast ema ning vanaemaga.

Kovliaril on võimalus teha Tartu eest debüüt sel kolmapäeval, kui ülikoolide lahingus mängitakse kell 19 Tallinnas sealse TalTechi meeskonnaga.