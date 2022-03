Norra olümpiakomitee liige pani Vene sportlaste toetamise tõttu ameti maha

NIF oli üks esimestest spordiorganisatsioonidest, kes soovis Venemaa ja Valgevene sportlastel keelata rahvusvahelistel võistlustel osalemise. Norra rahvusringhääling NRK avaldas, et Öyvind Watterdal ei toetanud otsust ning seetõttu lahkus ametist.

"NIF ei arvestanud sportlaskomisjoni seisukohtadega. Selline tegevus on minu väärtushinnangutega vastuolus. Ma otsustasin ametist lahkuda, kuna ma ei taha sellise otsusega seotud olla. Minu arvates peaksid sport ja poliitika olema lahus," rääkis Watterdal NRK-le.

Watterdal lisas, et ta ei toeta Venemaa agressiooni Ukrainas. "Ma olen sõja vastu ja tean isiklikult mitmeid ukrainlasi, kes on hetkeolukorra tõttu äärmiselt hirmunud."

NIF-i presidendi Berit Kjölli sõnul oli sportlaskomisjon venelasi ja valgevenelasi puudutanud otsuse juures. Samuti usub Kjöll, et Venemaa ja Valgevene sportlaste keelamine rahvusvahelistelt võistlustel on vajalik.

"Meie otsus aitab kaasa sellele, et Venemaal valitsev režiim ei saa kasutada sportlaste saavutusi propagandistlikel eesmärkidel. Meil on hea meel, et mitmed suured rahvusvahelised spordiorganisatsioonid on tagantjärele langetanud sarnased otsused," ütles Kjöll.

Watterdali seisukohta kiitsid mitmed Venemaa sportlased, sealhulgas Pekingi taliolümpiamängudel murdmaasuusatamises kuldmedali võitnud Veronika Stepanova. "Mul on hea meel, et mitte kõik läänes, eriti Norras, ei toeta ebamoraalset otsust eemaldada Venemaa sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt ainuüksi seetõttu, et me oleme venelased," kirjutas Stepanova.