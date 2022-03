Jalgpalliliit pikendas koostööd peatreener Thomas Häberliga aasta võrra

Eesti meeste koondis on Häberli juhendamisel mänginud alates 2021. aastast ja pidanud tema käe all kümme ametlikku kohtumist, millest on võidetud neli ja viigistatud üks. Kokku on koondis selle ajaga löönud üheksa väravat.

Häberli senine leping vältas käesoleva aasta lõpuni ja selle pikendamine lepiti kokku möödunud aasta lõpus.

"Tänavune Rahvuste liiga ja järgmisel aastal ees ootavad Euroopa meistrivõistluste valikmängud on olemuselt tervik ja Thomas Häberli pälvis eelmise aasta põhjal usalduse, et viia meeste koondis sellele vastu," märkis EJLi president Aivar Pohlak.

47-aastane Häberli esindas ründajana Šveitsi tippklubisid FC Basel ja Berni Young Boys ning ühes ametlikus mängus Šveitsi koondist. Young Boysi rivistuses saavutas Häberli ligi kümne aasta jooksul Šveitsi kõrgliigas neli hõbemedalit, oli hooajal 2007/2008 liiga väravaküttide edetabelis teisel kohal ning osales UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga mängudes.

Treeneritööd alustas Häberli kohe pärast profikarjääri lõppu ning on kuus aastat töötanud Šveitsi tippklubide esindusmeeskondade juures. Aastal 2019 oli ta FC Luzerni peatreener, aastatel 2016–2019 FC Baseli abitreener ja aastatel 2011–2013 Berni Young Boysi abitreener. Samuti oli Häberli FC Baseli ja Young Boysi U-21 võistkonna peatreener ning Šveitsi U-17 noormeeste koondise ründajate treener.

Häberlil on UEFA Pro treenerilitsents ning ta on muuhulgas lõpetanud Šveitsis rakenduskõrgkoolis treeneritöö eriala magistriõpingud.

Meeste koondise järgmine kohtumine toimub 24. märtsil Tallinnas A. Le Coq Arenal, kui UEFA Rahvuste liiga sõelmängus minnakse vastamisi Küprosega.