Eesti koondise kooseisus tehti Rahvuste liiga eel sunnitud muudatused

Tervislikel põhjustel jääb koosseisust välja Karl Andre Vallner. Bogdan Vaštšuk on haigestunud ja praegu ei liitu, kuid kuna koroonaviiruse proov on negatiivne, siis on võimalik liitumine tervenemise järel. 24. märtsil toimuvast kodumängust Küprosega jääb samuti tervislikel põhjustel kindlasti eemale Artur Pikk, tema liitumine võib olla võimalik võõrsilmänguks, mis peetakse 29. märtsil Larnacas. Kutse koondisega liitumiseks sai 13 mängu meeste koondise väravasuud kaitsnud Marko Meerits.

Meeste koondis võõrustab aasta esimeses mängus Küprost Tallinnas A. Le Coq Arenal 24. märtsil, kui väravad avatakse kell 17.00 ja avavile kõlab kell 19.00. Vastavalt Eesti vabariigis kehtivatele reeglitele ei pea pealtvaatajad staadionile pääsemiseks koroonaviiruse tõendit esitama. Pääsmed mängule on müügil Piletilevis ja kohapeal, piletitulu annetatakse Ukrainale humanitaarabi ostmiseks.

Kohtumise otsepilti saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.