Spordikohus ei tulnud Venemaale vastu

CAS-i kiireloomuline otsus ei mõjuta venelaste eraldiseisvat kaebust FIFA ehk rahvusvahelise jalgpalliliidu peale, kes eemaldas Venemaa koondise MM-valiksarjast. Sedagi otsust on oodata sel nädalal, aga otsus UEFA kohta lubab eeldada, et ka see sanktsioon jääb kehtima.

Pärast 24. veebruaril alanud Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse on Venemaa sportlased ja võistkonnad suures osas maailma spordist eemaldatud või saavad nad kaasa teha neutraalse lipu all.