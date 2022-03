Lesser pole diskomõtteid maha matnud: võtame Otepääle oma kõlarid kaasa!

Erik Lesser, sinu viimasest pjedestaalikohast on nüüd veidi aega möödas, räägi, kust oma jõu leidsid?

Olin oma laskmisega rahul, puhta laskmisega umbes kuues. Täna olid suusad aga laskumisel kiired ja sain aega tagasi sõita. Viimasel tõusul sõitsime grupis, võtsin südame pihku ja andsin endast kõik.

Sinu karjääri viimased kolm nädalat on päris hästi alanud!

Selle tulemusega võin edasi elada! See on parem, kui ma lootsin. Mul on väga hea meel, et pärast si**a olümpiat olen siin pjedestaalil. Olümpial tegin oma treeneriga nalja, et tulen Kontiolahtil pjedestaalile ja äkki Otepääl võidan! Küsisin, kas see sobib, ta ütles, et see kõlab hästi.

Nagu sinuga kaks päeva tagasi rääkisime, siis Otepääl diskot enam ilmselt pole, aga nüüd läheme sinna.

Meil on kaasaskantavad kõlarid ja teeme seal oma peo!

*

Lesser kaotas sel hooajal jälitussõitu valitsenud Fillon Maillet'le 8,2 sekundit, alistades finišiheitluses itaallase Lukas Hoferi 0,6 sekundiga.

*

Lukas, palju õnne pjedestaalile pääsemise eest. Oli hea võitlus, aga seekord jäid veteranide duellis kolmandaks. Ilmselt oled ikkagi rahul?

Mul on väga hea meel, tundsin end lasketiirus väga hästi ja teadsin, et võin ka rajal hästi esineda. Erikul olid viimasel laskumisel väga head suusad, olen üllatunud, et ta jõudis meile järele. Üritasin lõpuni võidelda. Oleme pjedestaalil vanimad, on hea seal noorema mehega olla.

Nagu sa tead, on järgmine nädal meie jaoks tähtis: esimest korda tuleb MK-sari Otepääle. See on ka sinu jaoks esmakordne, mida sa sellest ootad?

Ootan väga uut etappi, see on juba mu 13. hooaeg MK-sarjas ja ma pole Otepääd varem näinud. Ootan seda väga ja olen kindel, et sellest tuleb hea võistlus.