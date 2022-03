Zahkna: Tehvandi rajaolud pole kunagi varem paremad olnud

Otepää MK-etapi võistluskomitee esimehe Hillar Zahkna sõnul on rajaolud Tehvandil paremad kui kunagi varem. "Rajaolud Tehvandil on praegu suurepärased. Vaevalt, et nad kunagi paremad on olnud," vahendab Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon.

Kui ülemöödunud aastal jäi Otepääl suurvõistlus ära lumepuuduse tõttu, siis sel korral on Zahkna sõnul lund kõikjal piisavalt. "Pigem oleme sel aastal pidanud tegelema lume ära vedamisega, seda nii lasketiirust kui parklatest," lisas ta.

Järgnevad päevad lubavad väga soodsat prognoosi nii korraldajatele kui võistlejatele. "Öine külm aitab palju ning päevane plusskraad meid ei mõjuta," arvas Zahkna. Ta ennustab, et võistluspäevadel on rajad kiired ja distantside läbimisajad saavad olema väga kiired.

Neljapäeval ja reedel sõidetakse Otepääl sprindisõidud ning laupäeval on kavas ühisstardist sõidud. Pühapäeval sõidetakse segateatesõit ja paarissegateatesõit.

Kõikidele Otepää MK-etapi võistlustele on võimalik kaasa elada ETV, ETV2, ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Otepää MK-etapi ajakava:

10. märts kell 15.00 - Meeste 10 km sprint

11. märts kell 15.00 - Naiste 7,5 km sprint

12. märts kell 13.30 - Meeste 15 km ühisstart

12. märts kell 15.45 - Naiste 12,5 km ühisstart

13. märts kell 13.00 - 4x7,5 km segateatesõit

13. märts kell 15.45 - 1x6 km + 1x7.5 km paarissegateatesõit