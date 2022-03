Ermits Otepää etapist: justkui koduväljak, aga oleme seal teinud vaid mõne trenni

"Mitte midagi head kahjuks. Algas juba üsna halvasti, üheski tiirus ei suutnud nulli lasta. Ei midagi head," sõnas Ermits pärast võistlust ERR-ile.

Järgmisel nädalal saab Ermits juba võistelda kodupubliku ees, kui Otepääl toimub esmakordselt MK-etapp. "Seda, kui vägev see saab olema, näeme õige pea. Oodanud olen seda kaua, kui see välja hõigati, tõi see mulle lisamotivatsiooni. See on kindlasti koht, kus tahaks olla heas vormis ja heidelda kodupubliku ees kõrge koha eest," kinnitas eestlane.

"Just pärast olümpiat naljatasime, et tegime Otepääl alles selle talve esimesed treeningud. Justkui koduväljak, aga oleme seal teinud kolm-neli trenni, läheme ikkagi samamoodi uude keskkonda. Arvan, et korraldajad on asjadega ilusti joone peal ja seal tuleb ilus spordipidu," tõdes Ermits.