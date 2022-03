IBU jagas MK-etapi eel kiitust: Otepää on suurepärane võistluspaik

Üle mitme aasta on MK-sarjas uus etapp ja see tuleb järgmisel nädalal Otepääle. Kuidas ettevalmistustega ja kõige muu etapile eelnevaga IBU silmade läbi vaadates rahul olete?

Peame ütlema, et ootame uut MK-etappi Otepääl. Teame varasemast kogemusest, et see on suurepärane võistluspaik, valmis MK-etappi korraldama. Seal on väga head korraldajad, oleme seal korraldanud mitmeid võistlusi: see on kogenud tiim ja ootame uude kohta minemist väga. Samuti ootame Eesti fännidega kohtumist ja suure spordipeo tähistamist.

Muidugi oleksime soovinud, et ajad oleksid teistsugused: koroonaviirus piirab etapile lubatud pealtvaatajate arvu, teiseks on meil nüüd sõda Ukrainas. Ei ole parim olukord, aga loodame ikkagi, et sellest saab laskesuusatamise tähistamine, mis võib ka mõtted kurvadelt uudistelt eemale viia.

Otepää MK-etapp toimub 10.-13. märtsini.