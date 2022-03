Otepää MK-etapi pealiku ootus: et publik elaks kaasa nii omadele kui ka külalistele

"Suur töö on tegelikult ära tehtud. See töö on ju kõigepealt olnud selles, et see võistlus saada," lausus MK-etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol ERR-ile.

"Ja nüüd - ütleme ausalt, keerulistes oludes - neid võistlusi korraldada: me oleme mässanud lumega, oleme seda ära vedanud, teinud erinevaid ehitustöid, rajanud lisatribüüne, ehitanud radasid-lasketiiru. Suures osas oleme võistlusteks valmis. Homme toimub ka ametlik treening."

Kõige rohkem ootab ta võistlustelt kaasaelamist. "Et me eestlased elaksime nii omadele kui neile, kes on siia saabunud, kaasa. Et need võistlused oleks veel mõnusamad. Et me hetkeks unustaks ära kõik, mis hetkel meid ühelt või teiselt poolt mõjutab ja et me tunneks rõõmu sellest spordipeost, mis Otepääl toimub."

Terve hooaja peamiselt erinevates välismaistes laskesuusakeskustes võistelnud ja harjutanud Regina Oja rõõmustab, et saab nüüd ka koduradadel sõita.

"Esiteks on väga tore kodus olla üle pika aja. Me küll peale olümpiat paar päeva olime ja saime Otepääl kaks trenni teha, aga muus osas ei olegi varem Otepääle jõudnud," lausus Oja.

"Viimati olime oktoobri lõpus. Väga vahva on näha, et kõik näeb väga suurejooneline välja. Ootan põnevusega."