IBU kommunikatsioonijuht: oleme hetkeolukorrast äärmiselt šokeeritud

Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) teatas kolmapäeval, et keelab Venemaa ja Valgevene laskesuusatajatel osaleda IBU korraldatud võistlustel. IBU kommunikatsioonijuht Christian Winkler rääkis ERR-ile, et IBU on hetkeolukorrast äärmiselt šokeeritud, kuid on Ukraina Laskesuusatamise Föderatsioonile valmis igakülgset toetust pakkuma.

Alustame sellest, et millised otsused on IBU Venemaa ja Valgevene sportlaste ja taustajõudude suhtes langetanud?

IBU juhatus otsustas eile õhtul, et keelab Venemaa ja Valgevene laskesuusatajatel IBU MK-sarjas ja IBU karikasarjas osalemise. See on järg otsusele, mille IBU võttis vastu eelmisel nädalavahetusel, mis määras, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad MK-sarjas ja IBU karikavõistlustel osaleda, aga seda ilma rahvussümboolikata ehk neutraalse lipu all ja neutraalses võistlusvormis.

Me pakkusime Venemaa ja Valgevene sportlastele võimaluse võistelda neutraalse lipu all, kuid viimaste päevade arengute tõttu Ukrainas otsustasime oma esialgset otsust muuta ning rakendada veel karmimaid meetmeid. Ühtlasi kaalub IBU Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmesuse peatamist.

Millal langetatakse otsus Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmesuse eemaldamiseks?

Arutame seda kindlasti järgnevate päevade jooksul. Kõige hiljem langetatakse otsus kahe nädala pärast, kui toimub IBU juhatuse koosolek. Kindlasti peab IBU enne lõpliku otsuse langetamist analüüsima ka kõiki juriidilisi murekohti.

Kuidas on need otsused mõjutanud IBU ametnikke?

Ma pean rõhutama, et oleme kõik hetkeolukorrast äärmiselt šokeeritud. Me ei arvanud, et see on teema, mida peaksime eales arutama. Me väljendame oma solidaarsust ja toetust Ukraina föderatsioonile ja nende sportlastele. Eriti nendele, kes praegu on teenistuses ja võitlevad rindel, et tagasi lüüa Venemaa agressiooni. See on mõeldamatu olukord. Väga raske on tagasi minna nii öelda normaalsusesse ja praeguses olukorras korraldada võistlusi.

Ukraina laskesuusatajad on avaldanud pilte sellest, kuidas nad teenivad oma riiki. Kas IBU on Ukraina föderatsiooniga ka sel teemal ühendust võtnud?

Meil on Ukraina föderatsiooniga olnud mitmeid vestlusi, kuid me pole sportlastega suhelda saanud. Me oleme näinud sportlaste ühismeedia postitusi. Samuti oleme avaldanud kaastunnet ka ühe lahingtegevuse käigus hukkunud Ukraina laskesuusataja lähedastele.

Hetkel oleme andnud endast parima ning loodame siiralt, et sõjategevus Ukrainas lõppeb võimalikult kiiresti. Sõjategevuse lõppedes pakume Ukraina föderatsioonile ja nende sportlastele võimalikult palju toetust, olgu see rahaline või logistiline. Loodetavasti saame neid varsti aidata ka võistlusel osalemisega.