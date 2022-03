IBU peatas Venemaa ja Valgevene laskesuusaliitude liikmesuse

Täitevkomitee hinnangul on mõlemad alaliidud rikkunud IBU humanitaarkohustuse reegleid ning IBU hinnangul kahjustaks nende liikmesus nii laskesuusatamist alana kui ka IBU ja selle ülejäänud liikmete pingutusi seista enda põhimõtete ja aususe eest.

Lisaks leidis IBU täitevkomitee, et kuna Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse on täielikult peatunud Ukraina laskesuusaliidu tegevus, oleks ebaaus, kui agressorriigid saaksid jätkata täieõiguslike IBU liikmetena, kui nende riigid on peatanud sporditegevuse Ukrainas.

IBU lisas enda avalduses, et täitevkomitee jälgib olukorda pingsalt ja on valmis otsuse üle vaatama, kui olukord muutub. Juhul kui seda pole varem tehtud, arutatakse Venemaa ja Valgevene liikmesust ka septembri keskel peetaval IBU kongressil.