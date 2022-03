IBU president: Ukraina on laskesuusatamise jaoks olnud alati tähtsal kohal

Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) teatas kolmapäeval, et keelab Venemaa ja Valgevene laskesuusatajatel osaleda IBU korraldatud võistlustel. IBU president Olle Dahlin rääkis ERR-ile antud intervjuus, et Ukraina on laskesuusatamises olnud alati tähtsal kohal ning IBU annab endast kõik, et Ukraina alaliitu ja laskesuusatajaid aidata.

Alustame Ukraina teemal. Kuidas aitab IBU Ukrainat ja Ukraina laskesuusatajaid?

Hetkel on olukord Ukrainas äärmiselt tõsine. Praegu üritame leida lahendusi sellele, kuidas kõige paremini aidata Ukraina inimesi, Ukraina Laskesuusatamise Föderatsiooni ja Ukraina laskesuusatajaid. Varsti avaldame selle kohta lisainformatsiooni. Kui sõda saab läbi, siis aitame Ukraina föderatsiooni nii palju kui võimalik. Ukraina on laskesuusatamise jaoks olnud alati tähtis riik ning jääb selleks ka edaspidi.

Venemaa ja Valgevene laskesuusatajatel on keelatud osaleda IBU korraldatud võistlustel. Palju juttu on olnud ka Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmesuse peatamisest. Millal langetab IBU vastava otsuse?

Hetkel on kõik Venemaa ja Valgevene sportlased ja kohtunikud IBU võistlustelt eemaldatud. Samuti tuleb mainida, et nad on eemaldatud ka hooajajärgsetest tegevustest. 2017. aastal keelasime Venemaal võistluste korraldamise ning mõlema riigi ametnikel pole enam IBU-s esindajaid. Hetkel tegeleme sellega, kuidas mõlemad alaliidud lõplikult IBU liikmesusest ilma jätta.

Lõpetuseks räägime ka helgematel teemadel. Järgmisel nädalal võõrustab Otepää MK-etappi. Millised on IBU ootused Otepää MK-etapile?

See on suurepärane, et MK-sari siirdub Otepääle. Nii IBU tervikuna kui ka mina isiklikult väga ootame Otepää etappi. Tahan väga Otepääd külastada ja kohapeal võistlustele kaasa elada.