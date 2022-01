Eesti ratastoolisportlased valmistuvad Pekingi paraolümpiaks

Viimati osales Eesti taliparaolümpiamängudel 2002. aastal, kui Eestit esindas Salt Lake City olümpial kelguhoki meeskond. Eesti ratastoolikurlingu võistkonna kapteni Andrei Koitmäe sõnul on pinge suur.

"Muidugi soovime esindada Eestit võimalikult hästi. Samas teame, et vastased on tugevad ja kergeid võite meile kindlasti ei anta ning vigu ei andestata. Meil läheb tarvis parimat mänguoskust - täpseid viskeid, head strateegiat, sujuvat koostööd omavahel ja kindlasti ka sportlikku õnne," ütles Koitmäe.

Ratastoolikurlingu turniir Pekingi paraolümpiamängudel algab 4. märtsil ja võitjad selguvad 13. märtsil. Eesti vastasteks on Hiina, Venemaa, Norra, Korea, Šotimaa, Kanada, Slovakkia, Rootsi, Läti, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide koondised.

Erinevalt tavalisest kurlingust liigutakse ratastoolikurlingus jääl ringi ratastoolis ning 20-kilosed kurlingukivid saadetakse teele spetsiaalsete keppidega. Ratastoolikurlingus ei toimu jää harjamist, mis tähendab, et mängijate visked peavad olema väga täpsed ning strateegia hästi paigas.

"Iga võistlus on erinev, sest kohaneda tuleb kohaliku eluolu ja jäähalli eripäradega ning jää tingimused on iga kord erinevad, mis mõjutab viskeid üsna palju. Ka looduslikust graniidist tehtud kurlingukivid on mõnevõrra erinevad," selgitas Koitmäe.

Ratastoolikurlingut mängitakse ainult segavõistkondades. Võistkond on viieliikmeline ning vähemalt üks mängu ajal jääl olev liige peab olema vastassugupoolest, kusjuures meeste ja naiste arvu võistkonnas ette ei kirjutata, seda otsustavad mängijad ise.

Eesti ratastoolikurlingu koondise kandidaatideks on Andrei Koitmäe, Mait Mätas, Ain Villau, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Eesti koondise treeneriks on kanadalane Chris Bowden.