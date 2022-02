Sildaru medalist: kõik see aastatepikkune töö on seda väärt olnud

Kuivõrd õnnelik sa nüüd oled, kui auhinnatseremoonia on selja taga, lilled on näpus ja tõepoolest medal on kaelas?

"Praegu on see tunne kuidagi palju parem ja reaalsem, sest medal on päriselt olemas. Ma olen väga-väga õnnelik," ütles Sildaru ERR-ile. "Ma väga ei ole jõudnud seda uudistada, aga esmapilgul on medal ilus ja päris raske on ta ka tegelikult."

Selle medali taga on pikk töö. Tuleta vaatajale meelde, millal sa esimest korda suusad alla panid ja kas see kogu töö on seda vaeva väärt olnud? "Kui tulemuse pealt vaadata, siis tõesti kõik see mitmete aastate pikkune töö on seda väärt olnud. Mul on väga hea meel, et ma olen nii kaugele jõudnud ja täna siin seisan. Ma hakkasin suusatama umbes ühe-kaheaastasena, nii et umbes 18 aastat olen selle nimel vaeva näinud," sõnas Sildaru.

Mis sul täna kõige rohkem silme eest läbi on jooksnud, tänu millele see medal sinu trumpalal pargisõidus tuli? "Ma arvan, et see on tahtejõud ja see, kuidas ma olen ennast mingites rasketes olukordades ületanud. Lisaks oma mugavustsoonist välja tulemine aitas mind selle medalini," lausus Sildaru.

Mis on aidanud sul nii head raudset närvi kasvatada? "Ma arvan, et lihtsalt kogemus. Ma olen väiksest peale nii palju kogu aeg võistelnud ja igal pool käinud ning seetõttu ka võistluspinge ja ärevusega toime pidanud tulema. Ma arvan, et see on ka mind aastatega ainult tugevamaks teinud," tõdes Sildaru.

Sa ütlesid pärast kvalifikatsiooni, et sa tahad seda võistlust vaatamata pingele nautida. Kas sa suutsid seda päeva nautida?

"Seda on natuke raske öelda. Eks ma kindlasti nautisin seda, aga paratamatult võistlusel on alati pinge ja ärevus ning see on pigem ebameeldiv. Piiri nautimise ja ebameeldivuse vahele on raske tõmmata, aga lõppkokkuvõttes ma olen rahul oma sooritusega ja võib öelda, et ma ikkagi nautisin seda väga," tunnista Sildaru.

Kellele sa selle medali lisaks iseendale tahaksid pühendada? "Ma arvan, et neid inimesi on palju, aga ma ei hakka neid kõiki siin välja tooma."

Kuna Sildarul on rennisõidu kvalifikatsioon veel neljapäeval ees, siis ta lõõgastuda väga ei saa. "Juba homme pool kümme hommikul hakkab treening ja seal olen kindlasti kohal, aga eks ma ikka üritan nii palju puhata kui võimalik," ütles Sildaru.

Rennisõidu kvalifikatsioon toimub Eesti aja järgi neljapäeval, 17. veebruaril kell 3.30.