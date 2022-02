Eesti judokad võidutsesid Balti meistrivõistlustel

Tatamil võtsid mõõtu U-18 ja U-21 vanuseklassi judokad. Balti meistrivõistlused toimusid Riias ja üle 100 osalejaga tiitlivõistlusel esindas Eestit 26 noort judokat.

Noormeeste seas vanusekategoorias U-18 kaalukategoorias kuni 50 kilo saavutas võidu ja Balti meistritiitli Filipp Stsekotin Audentese klubist. Kaalukategoorias kuni 81 kilo tuli Baltimaade parimaks Artur Türna (Tartu Do), kaalukategoorias kuni 90-kg Jakob Vares (Tartu Do) ja üle 90 kilo kategoorias osutus parimaks Ruslan Ursaki, kes esindab judoklubi Kibuvits Tallinnas.

Vanuseklassis U-21 tuli kuni 73 kilo kaalukategoorias võitjaks Eesti judokoondise sportlane Viljar Lipard. Mitmekordse Eesti meistri jaoks oli kuni 73 kilo kaalukategooria tavapärasest raskem, tavaliselt võistleb Lipard kehakaalus kuni 66.

Vanuseklassis U-21 ja kehakaalus kuni 81 kilo võidutses Randel Päästel Võru judoklubist Rei. Neidude seas sai esikoha kuni 63 kilo arvestuses Maria Simona Papp, kes esindab Audentese klubi.

Tartust pärit ja Tartu Do judoklubi esindav 18-aastane Eesti judokoondise sportlane Karl-Johannes Pilt pidi U-21 vanuseklassis kaalukategoorias kuni 81 kilo leppima sel korral kolmanda kohaga.

"Rahvusvaheline tiitlivõistlus on Eesti noorte judokate jaoks taaskord hea võimalus end proovile panna. Meie sportlaste head tulemused näitavad, et Eestis on kasvamas noor põlvkond judokaid, kelle motivatsioon on tugev ning kes loodetavasti saavad nii oma võitudest kui kaotustest innustust edasisteks treeninguteks," sõnas Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid.