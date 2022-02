Eesti Judoliit tunnustas aasta parimaid

Parimaks noorsportlaseks kuulutati Viljar Lipard, kes saavutas teiste kõrgete tulemuste seas juunioride Euroopa meistrivõistlustel kaalukategoorias kuni 66 kilo seitsmenda koha ning tuli võitjaks Eesti meistrivõistlustel täiskasvanute seas kaalukategoorias kuni 73 kilo.

Neidude seas pälvis parima noorsportlase tiitli Vilena Arshakyan, kes tuli juunioride Euroopa karikaetapil Comibras kaalukategoorias kuni 48 kilo üheksandale kohale ning võitis Eesti meistritiitli kaalukategoorias kuni 52 kilo nii täiskasvanute kui ka juunioride konkurentsis.

Eesti Judoliidu presidendi Kaido Kaljulaidi sõnul tõi 2021. aasta elamusi nii judosportlastele kui ka kaasaelajatele. "Oleme Eesti judosportlastele kaasa elanud nii olümpiamängudel kui ka mitmel kõrgetasemelisel tiitlivõistlusel. Meil on pühendunud sportlased, treenerid, toetajad ja kaasaelajad ning me julgeme seada suuri eesmärke, kuna Eestis on kasvamas uus põlvkond noori judokaid, kes paistavad silma tõsise tahtega liikuda järgmiste võitude ja tulemuste poole," rääkis Kaljulaid.

"Judo on rohkem kui sport - meid ühendab kirg judo vastu, kuid sportlike saavutuste kõrval on sama oluline ka judo filosoofia, mis õpetab distsipliini, käitumist, tasakaalukust, lugupidamist ja palju muud. Mul isiklikult on väga hea meel näha, et kasvav judokate põlvkond kannab judo väärtusi edasi," lisas Kaljulaid.

Parimate judosportlaste kõrval tunnustas Eesti Judoliit parimaid treenereid ja kohtunikke ning judo aasta teoks valiti Tallinnas toimunud Dokyo Kata turniir.

Aasta parimad:

Parim judoka - Grigori Minaškin (Audentese Spordiklubi, Tallinn)

Parim kadett - Valeria Ušanova (Kohtla-Järve Spordiselts Kalev)

Parim kadett - Karl-Johannes Pilt (Tartu Do)

Parim juunior - Vilena Arshakyan (Audentese Spordiklubi, Tallinn)

Parim juunior - Viljar Lipard (Audentese Spordiklubi, Tallinn)

Parim veteran - Artur Tkatsuk

Parimad treenerid - Priit Berg (Tartu Do), Dmitri Lepp (Audentese Spordiklubi, Tallinn) ja Vladimir Stepanjan (Audentese Spordiklubi, Tallinn)

Parim noorkohtunik - Anna Liisa Nurm (Tartu Do)

Parim kohtunik - Edward Murel (Aitado, Tallinn)

Parim judoklubi - Audentes (Tallinn)

Parim korraldaja - Byakko, Eesti MV korraldaja (Võru)

Aasta tegu - Dokyo Kata turniir