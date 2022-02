Himma: loodan, et minu hooaja tippvorm on olümpial

Eesti delegatsiooni üheks lipukandjaks XXIV taliolümpiamängude avatseremoonial Pekingis on murdmaasuusataja Martin Himma. Suusataja naljatas ERR-ile antud intervjuus, et uuris juba treenerilt, kuidas lippu kanda ning on lootusrikas, et hooaja tippvormi näitab ta olümpiamängudel.

"Lipukandmine tuli mulle suure üllatusena. Kui küsiti, kas ma soovin, siis ma kaks korda mõtlema ei pidanud. Muidugi olin nõus. Ma arvan, et jõuan end kurssi viia sellega, kuidas lippu kanda. Helistasin juba oma treenerile, kes ka kandis olümpiamängudel Eesti lippu [Kalju Ojaste, Nagano olümpiamängudel 1998. aastal - toim.] ja sain juba mõned soovitused ka," naljatas Himma.

Millised on Himma isiklikud ootused olümpiamängudel? "Hetkel on hooaeg olnud selline, et on läinud üle kivide ja kändude. Mõned tulemused on päris head olnud, aga samas pole mitmel võistlusel kõige paremini läinud. Loodan, et minu hooaja tippvorm on ikkagi olümpial," rääkis Himma.

"Minu tugevus on olnud uisusprint ja mulle on alati meeldinud rasked rajad, seega siin olev rada võiks mulle sobida. Külma kogesin ka eelmisel aastal U-23 maailmameistrivõistlustel ja kogemusi olen külma ilmaga varemgi saanud. Veidi häirib tuul, sellega pole siin veel harjunud, aga olud on kõigile võistlejatele samad," ütles Himma.