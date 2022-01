Naiste lühikavas näitasid tõelist klassi Jaapani ja Korea uisutajad

Naiste üksiksõidu lühikavas näitasid tõelist klassi Jaapani ja Korea uisutajad. Jaapanlanna Mai Mihara võitis lühikava 72,62 punktiga, tema järel kolm korealannat. Eelmiste nelja kontinendi meistrivõistluste võitja, korealanna Young You, ebaõnnestus hüppel ja sai lühikavas 67,86 punktiga neljanda koha.

"Esimese asjana olen muidugi väga pettunud selles axelis. Treeningul tuli see hästi välja, aga tänases lühikavas mitte ja seetõttu olen väga pettunud. Sellegipoolest - vabakava on veel ees ja seal tahaksin selle axeli kindlasti ära teha," rääkis You pärast võistlust.

Korealannadele järgnesid tabelis ameeriklannad, hiljutistel USA meistrivõistlustel neljanda koha saanud Gabriella Izzo sai lühikavas seitsmenda koha.

"Usun, et tegin täna kõik ära, mis vaja. Ma olen selline inimene, et kohe, kui võistlus on läbi, vaatan juba ette järgmise asja suunas. Nii ka lühikava järel - pole vahet, kas läks ülihästi või mitte - pool tööd on veel ees ja vabakavani on nüüd paar päeva aega," ütles Izzo.

Võistlused jätkuvad reedel meeste üksiksõidu lühikavaga, mida on võimalik otsepildis jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 13.30.