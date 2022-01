Viie aasta tagune võitja Mai Mihara võttis taas üksiksõidus kuldmedali

Lühikavas kogus Mihara 72,62 punkti ning vabakavas 145,41 punkti.

Teise koha sai koeralanna Lee Hae-in, kes teenis kahe ala kokkuvõttes 213,52 punkti. Lühikavas kogus Hae-in 69,97 punkti ning vabakavas 143,55 punkti.

Kolmandaks tuli samuti korealanna Kim Yelim 209,91 punktiga. Lühikavas teenis Yelim 68,93 punkti ning vabakavas 140,98 punkti.

Vabakavas 142,05 punktiga kolmanda koha saanud jaapanlane Rino Matsuike sai kokkuvõttes viienda koha.

Pekingis taliolümpiamängudel osalev korealanna You Young, kes sai lühikavas 67,86 punkti ja vabakavas 130,70 punkti, oli kahe ala kokkuvõttes 198,56 punktiga kuues.

Enne vabakava:

Neljapäevasel naiste lühikava võistlusel näitasid kõrget klassi Jaapani ja Lõuna-Korea uisutajad. Esikoha haaras 2017. aastal nelja kontinendi meistrivõistlustel võidutsenud jaapanlanna Mai Mihara, kes kogus 72,62 punkti.

"See on minu neljas kord neil võistlustel ja senisel kolmel olen jõudnud pjedestaalile. Mul on äärmiselt hea meel, et saan jälle Jaapanit esindada ja mulle meeldivad need võistlused väga,"" ütles Mihara pärast lühikava.

Miharale järgnesid korealannad Lee Hae-in ja Kim Yelim. 16-aastane Hae-in kogus lühikavaga 69,97 punkti ning edestas kolmanda koha teeninud Kim Yelimit 0,96 punktiga. Korea meistrivõistlused võitnud ja Pekingi taliolümpial osalev You Young sai lühikavas 67,86 punktiga neljanda koha.