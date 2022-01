Veatult uisutanud USA paar asus paarissõidus juhtima

Erandkorras ja esimest korda Euroopas peetavatel Aasia, Ameerika, Okeaania ja Aafrika uisutajatele mõeldud nelja kontinendi meistrivõistlustel teenisid Lu ja Mitrofanov lühikava eest 68,35 punkti, mis on nende karjääri tippmark. "Oleme enda esitusega väga rahul, suutsime näidata sama head taset nagu treeningutel," rõõmustas Mitrofanov.

"Oleme väga tänulik, et nelja kontinendi meistrivõistlused toimuvad. Eesti on väga ilus riik, ilmselt on see esimene ja viimane kord, kui need võistlused Euroopas toimuvad, aga see on suurepärane võimalus ja oleme tänulikud, et saame siin olla," lisas Mitrofanov.

Teise koha said lühikavas kanadalased Evelyn Walsh ja Trennt Michaud 65,42 punktiga, ka nemad parandasid enda senist tippmarki. "Oleme väga rahul, eriti arvestades, et meil jäi koduste meistrivõistlustega nii väike vahe. Oleme enda üle uhked," sõnas Michaud.

Väikese pronksmedali võitis USA duo Emily Chan – Spencer Akira Howe 64,47 punktiga, enda senist rekordist parandasid nad enam kui seitsme punktiga. "Mõtleme ilmselt kõik üsna samamoodi," muheles Howe.

"USA meistrivõistluste ja nelja kontinendi meistrivõistluste vahele jäi üsna lühike aeg, aga oleme treeningutel kõvasti vaeva näinud ja meil on hea meel, et see esitustest välja paistab," lisas Howe.

Walsh ja Michaud ning Howe on Eestis ka varem võistelnud. "Eesti oli esimene koht, kus me koos juunioride GP-etapil võistlesime, nii et see on meie jaoks väga meeldejääv koht. Jalutasime natuke linnas ringi ja mitmed kohad tulid meelde," rääkis Walsh. "Oleme tänulikud, et võistelda saame, lisaks tunneme end siin väga turvaliselt."

"See on ka mulle tuttav koht ja äge on olla kohas, kus olen varem käinud," lisas Howe. "Samuti on lahe näha, kuidas see võistlus on korraldatud ja ka meie tunneme end siin väga turvaliselt."

Paarissõidu nelja kontinendi meistrid selguvad laupäeva õhtul, vabakava algab kell 18.50.