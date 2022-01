Jäätantsus asusid liidriks ameeriklased, olümpiapronks teisel kohal

Erandkorras ja esimest korda Euroopas peetavatel Aasia, Ameerika, Okeaania ja Aafrika uisutajatele mõeldud nelja kontinendi meistrivõistlustel teenisid Green ja Parsons rütmitantsus kohtunikelt 80,62 punkti.

"Oleme enda esitusega väga rahul! See oli kindlasti meie hooaja parim esitus rütmitantsus, kõik tuli väga hästi välja," rõõmustas Parsons. "Olen väga uhke Caroline'i üle ja selle üle, kuidas täna uisutasime."

Väikese hõbemedali võitsid jaapanlase Kana Muramoto ja Daisuke Takahashi 72,43 punktiga. See on paarile esimene ühine tiitlivõistlus. Muramoto võitis 2018. aastal koos eelmise partneri Chris Reediga nelja kontinendi meistrivõistlustel pronksmedali, Takahashi on aga endine üksiksõitja, kes 2010. aasta Vancouveri olümpial võitis pronksi ning tuli samal aastal ja maailmameistriks.

"Meil oli alguses väga suur eksimus, mida me tavaliselt kunagi ei tee," muigas Muramoto. "Aga muidu oleme äärmiselt õnnelikud, kuidas pärast seda viga esinesime. See on meie esimene tiitlivõistlus koos ja alles meie teine hooaeg, oleme enda esitusega rahul."

"Võistlesin viimati nelja kontinendi meistrivõistlustel üheksa aastat tagasi üksiksõitjana. Olen tänulik, et saan siin tagasi olla ja nüüd juba jäätantsijana," oli Takahashi õnnelik, et on taas rahvusvahelistel tiitlivõistlustel võistlemas.

Kolmanda koha said rütmitantsus ameeriklased Christina Carreira ja Anthony Ponomarenko 69,35 punktiga. "Mõned kohad tulid hästi välja, mõned mitte. See polnud kahjuks meie hooaja parim esitus, aga oleme siiski üsna rahul sellega, kuidas kava välja tuli," sõnas Carreira. "See on alles meie esimene tiitlivõistlus ja loodame siit häid kogemusi saada."

Mullu jäid nelja kontinendi meistrivõistlused koroonapandeemia tõttu ära. Tänavused võistlused pidid algselt toimuma Hiinas, kes aga loobus korraldamisest ja enda abikäe ulatas Eesti, kes võõrustas nädal tagasi ka Euroopa meistrivõistlusi. Kogu esikolmik oli tänulik, et võistlus sel aastal ikka toimub.

"Muidugi on see naljakas, et võistlus on Euroopas, aga oleme tänulikud, et üldse võistelda saame ja et võistlus üldse toimub," lausus Green.

"Arvestades kõike, mis on viimastel aastal toimunud, on ilmselt kõik meist valmis võtma vastu igasuguse võimaluse võistelda," lisas Parsons.

"Tallinn oli esimene koht, kus ma jäätantsijana võistlesin, vist 2014. aastal. Nii et see on väga huvitav tunne, et nüüd olen siin tagasi koos Daisukega ja see on meie esimene tiitlivõistlus koos," rääkis Muramoto. "See on meie jaoks väga eriline. Meil on hea meel, et isegi selle pandeemia ajal on meil võimalik võistelda."

Otseülekanne võistluste avatseremooniast algab ERR-i spordiportaalis ja ETV+ kanalil kell 16.45. ERR-i spordiportaalis ja ETV2-s saab kell 19.05 kaasa elada naiste lühikavale.