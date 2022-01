Salah aitas Egiptuse Aafrika karikal esimese võiduni

Egiptuse ja Guinea-Bissau mängu ainsa värava lõi 69. minutil Liverpoolis palliv egiptlane Mohamed Salah. 82. minutil lõid Guinea-Bissau mehed küll viigivärava, kuid VAR-i otsusega värav ei lugenud.

Rahvaste karika teises mängus läks Nigeeria mängu juhtima juba kolmandal minutil Samuel Chukwueze väravast. Enne esimese poolaja lõppu 45. minutil jõudis Nigeeriale teise värava lisada ka Taiwo Awoniyi. Kohe teise poolaja alguses 46. minutil said nigeerlased kirja oma kolmanda värava, kui täpne oli Moses Simon. Sudaani ainsa värava lõi penaltist 70. minutil Walieldin Khedr.

: 0-1



A brilliant finish from Salah secured the 3 points for the Pharaohs.