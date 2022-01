Kamerun kindlustas edasipääsu 16 parema sekka

Dawa Hotessa värav viis Etioopia 4. minutil juhtima, kuid neli minutit hiljem viigistas seisu igapäevaselt Lyonis palliv Karl Toko Ekambi. Teise poolaja alguses lõi kaks väravat Vincent Aboubakar ning 67. minutil vormistas lõpptulemuse Ekambi teine tabamus.

Avamängus Burkina Faso 2:1 alistanud Kamerun pääses esimese meeskonnana 16 parema sekka. Kamerun võitis Aafrika rahvaste karikaturniiri viimati 2017. aastal.

