Tiitlikaitsja on Rahvuste karikaturniiril jäänud raskesse seisu

Alžeeria ei suutnud Kamerunis toimuva finaalturniiri avavoorus enamat väravateta viigist Sierra Leonega, teises voorus kaotati Esteban Obiangi 70. minuti väravast Ekvatoriaal-Guineale.

Alagrupifaasi viimases voorus on Alžeeria vastaseks turniiri kahekordne võitja Elevandiluurannik, kellel on grupi liidrina neli punkti. Ekvatoriaal-Guineal on kolm ja Sierra Leonel kaks silma.

Traditsiooniliselt tugevatest jalgpallimaadest on kahe vooru järel hädas ka Ghana, kellel on C-alagrupis Maroko ja Gaboni järel kolmandana samuti üks punkt. 16 parema sekka pääsevad ka neli paremat kolmanda koha meeskonda, Ghana praegu nende hulka ei kuulu, kuigi teisipäeva õhtul mängitakse viimases alagrupimängus Komooridega.