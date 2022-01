Nigeeria võttis Aafrika Rahvuste karikaturniiril kolmanda võidu

Nigeeria skoori avas 56. minutil Umar Sadiq. Koondise kapten William Troost-Ekong lõi 75. minutil mängu teise värava, mida kohtunikud algselt pidasid suluseisust löödud väravaks, kuid VAR luges tabamuse ära.

Teises D-alagrupi viimase vooru kohtumises oli Egiptuse koondis 1:0 parem Sudaanist. Mängu ainsa värava lõi 35. minutil Mohamed Abdelmonem.

A rocket of a header



Mohamed Abdelmoneim's effort is our #GoalOfTheDay #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamEgypt | @1xbet_ENG pic.twitter.com/BNIpvkc5Un